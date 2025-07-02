Serdar Adalı: 'Para konuşmayın, icraate bakın'

Görevi çok zor dönemde devraldığını belirten Serdar Adalı, sermaye artırımı ve Dikilitaş projesiyle kulübü güzel günlere taşıyacağına vurgu yaptı. Siyah-beyazlıların Başkanı, camia içinden yapılan transferlere tepki değil, destek bekliyor.





22 Haziran'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Dikilitaş başta olmak üzere bir çok önemli proje için yetki alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transferde gaza bastı. Sol bek'e Jurasek'i getiren Adalı, ilk forvet transferini Roma'dan Tammy Abraham'la gerçekleştirdi. İtalyan kulübüne 17 milyon Euro ödenecek olması muhalefette tartışmalara yol açtı.



KİMSE MUHASEBE YAPMASIN!





Adalı, yakın çevresine bu durumdan dolayı oldukça rahatsız olduğunu dile getirdi ödenecek rakamlara tepki gösterenlere sert çıkan siyah-beyazlıların patronunun "Kimse bizim transferlerimizin muhasebesini yapmasın. Bu tür şeylerin konuşulmasını istemem. Parayı konuşmayın, yaptığımız icraatlara bakın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Taraftarlara hazır olun mesajı veren Başkan Serdal Adalı, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracaklarını ve yeni transferler için birkaç isimle anlaşmaya çok yakın olduklarını ifade etti.