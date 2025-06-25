Serdal Adalı'dan Renato Sanches'e veto!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
RENATO SANCHES ÖNERİSİ
Siyah-beyazlılara Portekiz'den Renato Sanches önerisi geldi. Sercan Dikme'nin haberine göre Benfica forması giyen Portekizli futbolcu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
SERDAL ADALI'DAN VETO
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sanches transferini uygun görmedi ve 27 yaşındaki futbolcunun transferini veto etti.
Benfica'da bu sezon 20 maçta 556 dakika süre bulan Renato Sanches, 1 kez ağları havalandırdı.
RENATO SANCHES ÖNERİSİ
Siyah-beyazlılara Portekiz'den Renato Sanches önerisi geldi. Sercan Dikme'nin haberine göre Benfica forması giyen Portekizli futbolcu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
SERDAL ADALI'DAN VETO
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sanches transferini uygun görmedi ve 27 yaşındaki futbolcunun transferini veto etti.
Benfica'da bu sezon 20 maçta 556 dakika süre bulan Renato Sanches, 1 kez ağları havalandırdı.
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