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Serdal Adalı'dan Renato Sanches'e veto!

Benfica forması giyen Renato Sanches, Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Portekizli futbolcuyu uygun görmedi.

calendar 25 Haziran 2025 00:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Serdal Adalı'dan Renato Sanches'e veto!
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

RENATO SANCHES ÖNERİSİ

Siyah-beyazlılara Portekiz'den Renato Sanches önerisi geldi. Sercan Dikme'nin haberine göre Benfica forması giyen Portekizli futbolcu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

SERDAL ADALI'DAN VETO

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sanches transferini uygun görmedi ve 27 yaşındaki futbolcunun transferini veto etti.

Benfica'da bu sezon 20 maçta 556 dakika süre bulan Renato Sanches, 1 kez ağları havalandırdı.


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