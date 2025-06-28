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Serdal Adalı'dan Osayi-Samuel açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Bright Osayi Samuel transferini durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

calendar 28 Haziran 2025 18:37 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 18:51
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Serdal Adalı'dan Osayi-Samuel açıklaması!
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.

Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

SEZON PERFORMANSI

Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maçta görev alırken 2 asistlik de skor katkısı vermişti.


 


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