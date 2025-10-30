Serdal Adalı'dan bahis skandalı için açıklama!

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, A Spor ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hakem kararları, TFF süreci ve son günlerde Türkiye futbolunu sarsan bahis skandalıyla ilgili net mesajlar veren Adalı, camianın duruşunu koruyacaklarını ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.



"BU İŞİN İNİNE İNMEMİZ LAZIM"



Serdar Adalı, Türk futbolunda son dönemde yaşanan tartışmalı kararlar ve skandallar nedeniyle büyük bir kaos olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Türk futbolunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Tartışmalı hakem olaylarından sonra camia bize 'Hakkımızı savunmuyorsunuz' dedi. Öyle bir şey yok. Her problem yaşandığında TFF'ye gittik. Rica ettim, '2-3 hakemi çağırın, bizim maçları seyrettirin' dedim. Bu kadar zıt bir yönetim şekli olabilir mi? Bunun inine inmemiz lazım."



"BEŞİKTAŞ'IN DURUŞU BELLİ, PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"



Adalı, kulübün çizgisinden sapmayacağını ve süreci yakından takip ettiklerini ifade etti:



"1-2 aydır sabrediyoruz. Yoksa her maçtan sonra çıkıp konuşmak zor değil. Beşiktaş hiçbir zaman kirli işlerin içinde olmaz. Bizim bir duruşumuz var. Çizgimizi bozmayacağız ama bu işin peşini de bırakmayacağız."



"KİM NE CEZA ALACAKSA, ALMALARI SAĞLANSIN"



Futbol gündeminin en önemli konusu haline gelen bahis şüphesiyle ilgili de konuşan Adalı, sürecin şeffaf şekilde sonuçlanması gerektiğini vurguladı:



"Bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Lütfen tüm açıklığıyla bu işin sonu getirilsin. Kim ne ceza alacaksa, almaları sağlansın."



