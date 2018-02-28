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Şenol Güneş'ten derbiye rotasyon kararı!

Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynayacakları kupa maçında Pepe, Talisca, Lens ve Negredo'ya 11'de forma vererek Vida, Quaresma, Tolgay ve Vagner Love'u dinlendirmenin planlarını yapıyor.

Kaynak: Milliyet
Şenol Güneş'ten derbiye rotasyon kararı!
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28 Şubat 2018 08:57
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile akşam Vodafone Park'ta oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kadroda değişikliğe gidecek. Deneyimli hocanın, Süper Lig'de geçtiğimiz pazar akşamı 3-1 kazandıkları derbide ilk 11'de görev yapan bazı isimleri bu kez yedeğe çekmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımın lig derbisinde ortaya koyduğu performanstan çok memnun olan Teknik Direktör Şenol Güneş'in; Domagoj Vida, Tolgay Arslan, Vagner Love ve Ricardo Quaresma'yı dinlendirme amaçlı yedek soyundurabileceği aktarıldı.

Trabzonspor'la pazartesi akşamı deplasmanda kritik bir maç oynayacaklarını göz önünde bulunduran Güneş'in, Quaresma'nın yerine Lens'i, Vagner Love'un yerine de Negredo'yu ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi.

Tolga mı, Fabri mi?

Kartal'da lig derbisinde sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyen Talisca ve Pepe de kupa maçında takımdaki yerlerini alacak. Hafta sonunu boş geçiren iki yıldızı 11'de sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılan Şenol Güneş'in, Vida ile Tolgay'ı yedek bekleteceği vurgulandı. Bu arada kupa maçlarında şimdiye kadar Tolga Zengin'e şans tanıyan Güneş'in, İspanyol eldiven Fabri'yi de kulübede oturtabileceği ifade edildi.

Çalışmaya devam

Kartal, Fenerbahçe ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, ısınma programının ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman taktik çalışmalar ve çift kale maçla sona erdi. Kartal bugün yapacağı son taktik çalışmasıyla kupa maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.



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