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"Şenol Güneş'i asla yedirmeyiz"

Beşiktaşlı yöneticiler, 'Şenol Güneş İstifa' etiketi için "Hocamıza operasyon yapılmak isteniyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu

Kaynak: Sabah
'Şenol Güneş'i asla yedirmeyiz'
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25 Aralık 2017 10:25
Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Demir Grup Sivasspor maçı sonrası Twitter'da "Şenol Güneş İstifa" etiketi açıldı. Bu durum siyah-beyazlı camiada büyük rahatsızlık yaratırken, taraftarlar, durumu fark edince, "Şenol Güneş'i Yedirmeyiz" etiketi ile karşılık verdi.

Beşiktaş yönetimi ise bot hesapların kullanıldığını düşündüğü, "Şenol Güneş İstifa" etiketi için araştırma başlattı.

Siyah-beyazlı idareciler, yaşanan bu gelişmeyi "Teknik direktörümüz Şenol Güneş'e birileri tarafından operasyon yapılmak isteniyor. Ancak hocamızı yedirmeyiz" sözleriyle değerlendirdiler.

'HOCAMIZA GÜVENİYORUZ'
Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, ligin ilk yarısında beklentilerinden fazla puan kaybettiklerini söyledi. Albayrak, "Enteresan bir lig yaşıyoruz. Herkes yarışın içinde, 3 maç kazanan sıralamayı değiştiriyor. Biz hocamıza güveniyoruz. İkinci yarıda kalitemizi sahaya yansıtıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

ANTALYA'DA İKİ ÖZEL MAÇ

Türkiye Kupası'ndaki Osmanlıspor maçının ardından izine çıkacak olan Beşiktaşlı futbolcular, 2 Ocak'ta Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak. 3 Ocak'ta başlayacak Antalya Belek kampı, 15 Ocak'ta sona erecek. Şenol Güneş'in kampta iki hazırlık maçı istediği öğrenildi.



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