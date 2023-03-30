Şenol Güneş'ten takımına derbi uyarısı: "Taraftara borcunuz var!"

Tecrübeli hoca, sazı eline aldı. Bu sezon hiç derbi kazanamadıklarını hatırlattı: "F.Bahçe maçı bir şans. Deplasmanda galip gelmek hem yarışa yeniden tutunmak hem de taraftarın yüzünü güldürmek demek. Bunu Beşiktaş'a gönül verenlere borçlusunuz"

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten takımına derbi uyarısı: 'Taraftara borcunuz var!'
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30 Mart 2023 10:59
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi yaklaşırken siyah beyazlı takımda da iyice kırmızı alarm verildi.

Yönetim başta olmak üzere teknik ekip ipleri sıkmaya başladı. Bu bağlamda takım üzerinde baskıyı artırmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş de bir yandan derbi taktiğini belirlerken diğer taraftan da oyunculara motivasyon konuşmaları yapmaya başladı.

Kara Kartal, çarşamba akşam yaptığı idmanla derbi hazırlıklarına devam etti. Usta çalıştırıcı çalışma öncesi kısa bir toplantıyla futbolculara seslendi. Güneş, bu sezon hiç derbi kazanamadıklarını hatırlatarak sözle başladı.

"MÜCADELE GÖREVİMİZ"

Siyah beyazlı teknik adam Şenol Güneş, "Sezonun sonuna kadar mücadele etmek bizim görevimiz. Ama bunun yanında başka sorumluluklarımız da var. Bunlardan biri de taraftarı ekstra mutlu etmek. Şampiyonluktan belki uzaklaştık ama onların yüzünü güldürmek için hala elimizde fırsatlar var. Bunlar da derbi galibiyetleridir. Bu sezon hiç derbi kazanamadık. Fenerbahçe maçı bir şans. Deplasmanda galip gelmek hem yarışa yeniden tutunmak hem de taraftarın yüzünü güldürmek demek. Bu zaferi Beşiktaş'a gönül verenlere borçlusunuz" diye konuştu.

DERBiLERDE 2 PUAN ALDI

Beşiktaş bu sezon derbilerde 2 puan topladı. Fenerbahçe ile ligin ilk devresinde oynadığı maçı 0-0 bitiren siyah beyazlılar, Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken, Trabzonspor ile de 2-2 kaldı. Kartal, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbileini sahasında oynarken, Galatasaray karşılaşmasına ise deplasmanda çıktı. 

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