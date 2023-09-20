Şenol Güneş: 'Neden bu kupayı kaldırmayalım'

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 kaybederek 24 maç sonra yenilgi yaşayan Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Club Brugge karşılaşmasıyla birlikte yeni bir çıkış başlatmak istiyor.
Elemelerde 6 maçta 6 galibiyet alarak D Grubu'na geçiş yapan Beşiktaş'ın hocası, Belçika'da oynayacakları müsabakada etkin bir görüntü ortaya koyup hem turnuvaya 3 puanla başlamayı hem de takımın üstündeki kara bulutları uzaklaştırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda dün yapılan takım antrenmanı öncesinde oyuncularıyla bir araya gelen başarılı çalıştırıcının önemli ifadeler kullandığı belirtildi.
CHAMBERLAIN İLK 11'E
Kara Kartal'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alex Oxlade Chamberlain, maç eksiği sebebiyle Kara Kartal'da yoğun bir idman temposuna alınmıştı. Takım çalışmalarına ek olarak bireysel idman programı da uygulanan İngiliz orta saha, Beşiktaş formasıyla bu zamana kadar 101 dakika süre alabildi.
Trabzonspor karşılaşmasını başladığı gibi yedek kulübesinde tamamlayan deneyimli futbolcu, hazırlık sürecini tamamladı. Ekstra çalışmalarla takımın temposunu yakalayan Chamberlain, Club Brugge'le yarın akşam Belçika'da oynanacak UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk mücadelesi öncesinde ilk 11'de görev bekliyor. Son maçlarda takımın orta sahasındaki performanstan memnun olmayan Güneş'in, Brugge karşısında orta saha üçlüsünü; Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Alex Oxlade Chamberlain'in üzerine kurabileceği ifade edildi.
"HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEN KOŞALIM"
Şenol Güneş, 24 maçlık serilerinin Trabzon'da son bulması sonrasında Club Brugge karşılaşmasıyla beraber yeni bir kazanma periyodunun ilk adımını atmak istiyor.
Güneş'in, "Trabzonspor karşılaşması, bizim için sezonun en kötü maçı olarak kenarda kalsın. Bundan sonra sahada tam tersini görmek istiyorum. Bazen kaybederken kazanırsın, bu bilinçle kötü tecrübeyi kazanca çevirmeliyiz. Şimdi Süper Lig'i bir kenara koyup Avrupa'ya odaklanma vakti. Hayallerimizin peşinden koşalım... Neden bu kupayı kaldırmayalım..." diyerek oyuncularına hedefi gösterdiği bildirildi.
Elemelerde 6 maçta 6 galibiyet alarak D Grubu'na geçiş yapan Beşiktaş'ın hocası, Belçika'da oynayacakları müsabakada etkin bir görüntü ortaya koyup hem turnuvaya 3 puanla başlamayı hem de takımın üstündeki kara bulutları uzaklaştırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda dün yapılan takım antrenmanı öncesinde oyuncularıyla bir araya gelen başarılı çalıştırıcının önemli ifadeler kullandığı belirtildi.
CHAMBERLAIN İLK 11'E
Kara Kartal'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alex Oxlade Chamberlain, maç eksiği sebebiyle Kara Kartal'da yoğun bir idman temposuna alınmıştı. Takım çalışmalarına ek olarak bireysel idman programı da uygulanan İngiliz orta saha, Beşiktaş formasıyla bu zamana kadar 101 dakika süre alabildi.
Trabzonspor karşılaşmasını başladığı gibi yedek kulübesinde tamamlayan deneyimli futbolcu, hazırlık sürecini tamamladı. Ekstra çalışmalarla takımın temposunu yakalayan Chamberlain, Club Brugge'le yarın akşam Belçika'da oynanacak UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk mücadelesi öncesinde ilk 11'de görev bekliyor. Son maçlarda takımın orta sahasındaki performanstan memnun olmayan Güneş'in, Brugge karşısında orta saha üçlüsünü; Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Alex Oxlade Chamberlain'in üzerine kurabileceği ifade edildi.
"HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEN KOŞALIM"
Şenol Güneş, 24 maçlık serilerinin Trabzon'da son bulması sonrasında Club Brugge karşılaşmasıyla beraber yeni bir kazanma periyodunun ilk adımını atmak istiyor.
Güneş'in, "Trabzonspor karşılaşması, bizim için sezonun en kötü maçı olarak kenarda kalsın. Bundan sonra sahada tam tersini görmek istiyorum. Bazen kaybederken kazanırsın, bu bilinçle kötü tecrübeyi kazanca çevirmeliyiz. Şimdi Süper Lig'i bir kenara koyup Avrupa'ya odaklanma vakti. Hayallerimizin peşinden koşalım... Neden bu kupayı kaldırmayalım..." diyerek oyuncularına hedefi gösterdiği bildirildi.