ŞENOL GÜNEŞ ÇÖZÜM ARIYOR

Bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan ve bir maç galip gelip, bir maç puan kaybeden Beşiktaş'ta istikrarsız sonuçlara çare bulunamıyor.Ligin sadece ilk iki haftasını üst üste galibiyetle kapatan Siyah-Beyazlılar, sonraki 9 haftada üst üste iki galibiyet alamadığı gibi Vodafone Park dışında da kazanamadı. Deplasmanda B.B Erzurumspor maçının kazanıldığı 19 Ağustos'tan itibaren lig ve Avrupa'da 14 maça çıkan Beşiktaş ligde 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken UEFA Avrupa Ligi'nde de elemeler ve gruplarda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti.Erzurumspor maçından sonra lig ve Avrupa'da alınan 5 galibiyetin hepsini iç sahada alan siyah beyazlıların bu süreçte deplasmanda hiç kazanamaması ise oldukça kötü bir istatistik olarak kayıtlara geçti.Sürekli çözüm arayışında olan ve hemen her maça farklı kadrolarla sahaya çıkan teknik direktör Şenol Güneş ise yaşanan istikrarsızlığı henüz engelleyemedi. Son iki maçta takım dizilişini dahi değiştiren ve çift forvete dönen Güneş, Çaykur Rizespor karşısında istediğini alsa da Medipol Başakşehir'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetle bu kararını yeniden gözden geçirecek gibi duruyor.Şenol Güneş'in iki forvet ile daha çok pozisyona girilmesine rağmen bitiricilik konusundaki yetersizlikten dolayı yeniden tek forvetli sisteme dönmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın planları arasında Perşembe akşamı oynanacak Genk maçında Babel'i santrfora çekmek ve Ljajic'in 11'de başlayacağı 4-2-3-1'lik sistem ile galibiyet aramak var. Ancak burada da düşündürücü olan Gökhan Töre ve Adriano'nun sakatlığı ve Lens'in formsuzluğundan dolayı sol önde oynayacak başka bir oyuncunun olmaması.Buradaki ikinci seçenek ise Mustafa Pektemek'in tek forvet oynayıp Babel'in sol kanatta görevlendirilmesi seçeneği. Bu durumda Genk maçında Beşiktaş'ın hücum gücü Quaresma, Ljajic, Babel, Mustafa Pektemek veya Quaresma, Ljajic, Lens, Babel olacak.