Şenol Güneş'in en büyük sıkıntısı savunma

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi savunma kurgusunda sorun yaşıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'in en büyük sıkıntısı savunma
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02 Kasım 2024 13:02
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanacak zorlu mücadele öncesinde savunmada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Savic, hafta başında antrenmanlara dönse de tam olarak hazır değil.

Bunun yanında Braga'dan transfer edilen Serdar Saatçı'nın da sakatlık yaşaması tecrübeli çalıştırıcının planlarını bozdu. Güneş'in hafta boyunca elindeki her alternatifi denediği öğrenildi.

GÜNEŞ'TEN UYARILAR

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki cuma günü antrenmanında bordo-mavili futbolcular, taktik çalıştı.

Tecrübeli çalıştırıcının zaman zaman idmanı durdurarak öğrencilerine uyarılarda bulunduğu öğrenildi. 

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