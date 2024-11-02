Şenol Güneş'in en büyük sıkıntısı savunma

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanacak zorlu mücadele öncesinde savunmada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Savic, hafta başında antrenmanlara dönse de tam olarak hazır değil.
Bunun yanında Braga'dan transfer edilen Serdar Saatçı'nın da sakatlık yaşaması tecrübeli çalıştırıcının planlarını bozdu. Güneş'in hafta boyunca elindeki her alternatifi denediği öğrenildi.
GÜNEŞ'TEN UYARILAR
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki cuma günü antrenmanında bordo-mavili futbolcular, taktik çalıştı.
Tecrübeli çalıştırıcının zaman zaman idmanı durdurarak öğrencilerine uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Savic, hafta başında antrenmanlara dönse de tam olarak hazır değil.
Bunun yanında Braga'dan transfer edilen Serdar Saatçı'nın da sakatlık yaşaması tecrübeli çalıştırıcının planlarını bozdu. Güneş'in hafta boyunca elindeki her alternatifi denediği öğrenildi.
GÜNEŞ'TEN UYARILAR
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki cuma günü antrenmanında bordo-mavili futbolcular, taktik çalıştı.
Tecrübeli çalıştırıcının zaman zaman idmanı durdurarak öğrencilerine uyarılarda bulunduğu öğrenildi.