Şenol Güneş, imzayı attı!

Şenol Güneş: "Hedefimiz takımı tanımak, devre arasına kadar en iyi şekilde yarıştırabilmek, eksikler varsa başkan da söylüyor en iyisini yapacağız diyor. Başaracak gücümüz var. Hiçbir medya mensubuna takım ve oyuncularla ilgili beyanatım olmadı. Trabzonspor'un artıları ve eksileri var, sorunları var, çözümleri var. Her oyuncu gidebilir, yeni oyuncular gelir. Burası Trabzonspor. Ben de dahil herkes değişebilir. Önemli olan sürekli başarıyı getirecek anlayışı getirmektir."



Şenol Güneş: "Sportif direktör, teknik danışman, performans antrenörü, analiz hocası, sağlık heyeti her şey konuşulabilir. Ben de dahil hiç kimse Trabzonspor'un üstünde değil. İhtiyaca göre adam alacağız. Şu ana kadar sportif direktör konuşmamız olmadı. Teknik adam olarak yanıma birini alabilirim. Performans analisti olarak Trabzonlu bir arkadaş aldık, analizle ilgili alacağız."Şenol Güneş: "13 Eylül transferin son günü. Avrupa'da bitti. Elimizde 14 yabancı oyuncu var. Transferi başkanımız ve yönetim yapıyor. Her türlü teklifi getiriyorlar. Forvete Simon Banza'yı aldık. Henüz bizimle değil. Onuachu olsaydı alınmayacaktı. Alacağımız oyuncu yük değil katkı yapmalı. Onuachu faydalı ama ekonomik tarafı var. O veya bir başkası. Oyuncu da, hoca da, çalışan da dahil Trabzonspor'a katkı yapması için alınacaktır. Elimizde birçok oyuncu var ya henüz sahaya çıkmadı ya daha katkı vermedi. Onuachu katkı yaptı. Koşullar oluşursa 3 gün içinde olursa olur. Olmasa da çaresiz değiliz. Onuachu 1 sene önce yoktu, şimdi ayrıldı. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz, bu bir gerçektir. Biri de Onuachu'dur."Ertuğrul Doğan: "Yabancı sayısı konusunda değişim olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki sezonlar için bir değişim düşünülüyor. Belli bir kıstas olmalı. Ülkesinde milli olma olabilir, yaş olabilir. Faydalı oyuncular olmalı. Geldikten sonra satılırsa belli bir getiri getirir. Bu teknik bir konu. Hocamız daha iyi değerlendirecektir."Şenol Güneş: "Ben genelde daha fazla Türk oyuncu üretilmesini isterim. Bir kural varsa, belli plan dahilinde olmasını isterim. Bunu TFF'de de kısmen söyledim. Parça parça alıntı daha yanlış olur. 5-10 yıllık plan yapılır. Bunları konuşmak şu an doğru değil."Şenol Güneş: "Her maça kazanmak için çıkacağız. Oyun içinde çoğu zaman hücum etmeyi düşünüyoruz. Rakibi rahatsız eden, oyuna hakim olan takım olmak istiyoruz. Rakibimiz ligde bir hava ve forma yakaladı. Onu kırmak istiyoruz. Bize ilk dakikadan son dakikaya kadar destek olun. Maçın ne zaman sonuçlanacağı belli olmaz. Benim için zor bir maç, takım için yeni bir başlangıç. Öyle bir maç olacak ki başlangıcın iyi olmasını diliyorum."Ertuğrul Doğan: "Çok ciddi projelerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyoruz. Sermaye artırımı ile ilgili gelir beklentimiz var. 2-3 projemiz daha var. Trabzonspor'un gerçekten kalıcı bir başarı için ekonomik tablosunu düzeltmesi gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Ekonomiyi yürütürken sahada da başarılı olmalıyız. Camiamızın, taraftarlarımızın mutlu olmak hakkı. İlk gün söyledim, en zor ve en sıkıntılı başkanlık bana nasip olacak diyorum. Borcu bitirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl bunları konuşmayacağımız bir yıl olacak."