Max Verstappen, Japonya GP'si ikinci antrenmanından sonra aracın performansını tam olarak ortaya koyamadıklarını söyledi.



Red Bull pilotu Max Verstappen, Suzuka'daki cuma antrenman seanslarının ardından oldukça zorlu bir gün geçirdiğini belirtti. Özellikle ikinci antrenman seansında çıkan kırmızı bayrakların tüm pilotlar için kaotik bir ortam yarattığını vurgulayan Verstappen, aracın ayarlarını denediklerini ancak istediği sonucu elde edemediklerini dile getirdi.



Verstappen, yaşadığı zorlukları Sky Sports F1'e şöyle anlattı: "Bugün benim için oldukça zor geçti. Araçta birçok farklı şey denedik fakat şu an birçok şey tam olarak yerine oturmuyor."



"Bu yüzden temiz bir tur atmak zorlaşıyor. Suzuka'da hızlı olabilmek için güven ve kararlılığa ihtiyacınız var. Şu anda bunu hissetmiyorum, bu nedenle yapılacak çok işimiz var."



Verstappen, yeni takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın Red Bull ile ilk günü hakkında da konuştu: "Bence Yuki ilk antrenmanda iyi başladı. İkinci antrenman ise herkes için çok karışık geçti. Kendi aracımız üzerinde çok fazla çalışma yapmamız gerekiyor ama genel anlamda işler iyi gitti."



(Kaynak:Motorsport)



