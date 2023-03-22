Şenol Güneş: 'Dele Alli'ye ulaşamıyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli ara sebebiyle izin verdikleri Dele Alli'den haber alınamadığını açıkladı.



Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Dele Alli'ye telefon ile ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir." ifadelerini kullandı.



Milli aradan dolayı sayılarının çok az olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Milli arada sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. 2 tane genç oyuncumuz geri geldi. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz. Valetin Rosier boğazından ameliyat oldu. Gedson dişinden ameliyat oldu. Bir de izin verdiğimiz Dele Alli de gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





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