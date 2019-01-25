"VAGNER LOVE GİDEBİLİR, NORMAL"

"TRANSFER Q7 VE YÖNETİM ARASINDA"

Ricardo Quaresma'Nın kırmızı kart görmesi ve transfer iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Şenol Güneş: "Quaresma'nın kalmasıyla ilgili durum oyuncu ve yönetim arasında. Quaresma istekliydi ama daha etkili olabilirdi. Lens de daha etkili olabilirdi. Quaresma'nın kırmızı görmesi yanlış. Rakibin agresifliğini oyuncuların daha sakin götürmesi gerekiyordu, yanlış yaptı." açıklamasını yaptı.

Teknik Direktörüile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık, ilk başta bunu gösterdik. Bizim daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Zaman zaman telaşlıydık ve bu bizi olumsuz olarak etkiledi. Şanssız bir gol yedik ve bu rakibe güven verdi. 10 kişi kaldığımız bölümde bile kazanmak için oynadık" dedi.Sakatlanan Mirin için konuşan tecrübeli antrenör, "Isimat Mirin'in bel kısmında bir ağrı var, ne kadar önemli bakacağız" ifadelerini kullandı.Vagner Love'ın ayrılığı ile ilgili görüşleri sorulan teknik adam, "Vagner Love, bizim konumuz değil. Gitmesi gerekenlerle ilgili kararı yönetim veriyor. Böyle bir uygulama yapılabilir, gayet normal" cevabını verdi.