Şenol Can: 'Üç puan için gelmiştik'

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, Sivasspor'a kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.Maçtan önce gereken analizleri yaptıklarını belirten Can, "Sivasspor geçen sezon ligden düşen fakat elinde iyi kadrosu olan son transferlerle güçlü bir takım. Biz de ona göre planlarımızı yapmıştık." dedi.Can, 3 puan hedefiyle Sivas'a geldiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:"Buraya üç puan için gelmiştik. İkinci yarı oyunun hakimiyetini ele aldıktan sonra duran toptan yediğimiz golle 1-0 mağlup ayrıldık. Sivasspor'u tebrik ederim. Biz bundan sonraki maçlarımıza odaklanacağız. Şimdi evimizde oynayacağımız Pendik maçı bizim için çok önemli hale geldi. İnşallah Pendik maçıyla birlikte 3 puanla tanışıp ligde gereken 3 puanlara doğru ilerleriz."