10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-344'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-042'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-043'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Şenol Can: "İki kolay penaltıyla yenildik"

Sarıyer teknik direktörü Şenol Can, son dakika golüyle 2-1 kaybedilen Iğdır FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Ağustos 2025 01:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şenol Can: 'İki kolay penaltıyla yenildik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1.Lig'in yeni ekibi Sarıyer, ilk hafta maçında Iğdır FK'ya misafir oldu.

Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 le geçti. Maç sonunda Sarıyer teknik direktörü Şenol Can konuştu.

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can bekledikleri bir senaryo ile karşılaştıklarını aktararak, "Iğdır FK takımının ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk, onlara çok büyük saygı duyuyorduk. Fakat biz bütün planlarımızı, bütün oyun anlayışımızı çok iyi yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten en kötü, bir puanla ayrılmamız gerekiyordu, fakat bizim için maçın sonu üzüntü verici oldu. İki tane çok kolay penaltıyla mağlup olduk. Iğdır FK takımını tebrik ediyorum. Yeni kurulan bir takımız çok iyi oyuncularımız var, teknik, taktik, fiziksel, psikolojik olarak ileride, ileriki haftalarda çok daha iyi bir Sarıyer takımı izleteceğiz. Bütün takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.