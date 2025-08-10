Şenol Can: 'İki kolay penaltıyla yenildik'

Trendyol 1.Lig'in yeni ekibi Sarıyer, ilk hafta maçında Iğdır FK'ya misafir oldu.



Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 le geçti. Maç sonunda Sarıyer teknik direktörü Şenol Can konuştu.



Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can bekledikleri bir senaryo ile karşılaştıklarını aktararak, "Iğdır FK takımının ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk, onlara çok büyük saygı duyuyorduk. Fakat biz bütün planlarımızı, bütün oyun anlayışımızı çok iyi yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gerçekten en kötü, bir puanla ayrılmamız gerekiyordu, fakat bizim için maçın sonu üzüntü verici oldu. İki tane çok kolay penaltıyla mağlup olduk. Iğdır FK takımını tebrik ediyorum. Yeni kurulan bir takımız çok iyi oyuncularımız var, teknik, taktik, fiziksel, psikolojik olarak ileride, ileriki haftalarda çok daha iyi bir Sarıyer takımı izleteceğiz. Bütün takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.