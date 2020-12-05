Semih Tokatlı: 'Hırslanarak devam edeceğiz'

Alanyaspor'da Semih Tokatlı, 2-1'lik yenilgilerini değerlendirdi.



Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Gençlerbirliği'ni tebrik ederek, şunları kaydetti:



"Zor bir maç olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Karşılaşmaya iyi başladık. Oyunun gidişatında pozisyonda devamlılık üretemeyince yediğimiz iki talihsiz golle mağlup olduk. Bu, yolumuzdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Daha çok çalışarak, hırslanarak devam edeceğiz. Son saniyeye kadar kazanma duygusunu yaşayan oyuncularımızı kutluyoruz. Beraberliği de yakalayabilirdik, onu da kaçırdık. Kazanma arzusu bize ileriki maçlar için ışık verdi. Alanyaspor yoluna daha çok isteyerek devam edecektir."



