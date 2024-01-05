Semih Kılıçsoy yine boş geçmedi

Ligde ilk gol sevincini geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa maçında da fileleri havalandırdı.
45+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta auta giden topu takip ederek çizgi üzerinde tamamlayarak ağlara gönderen Semih, üst üste 2 maçta takımına gol katkısı sağladı.
18 yaşındaki futbolcu A takım seviyesindeki ilk golünü ise Tirana ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci tur ilk maçında kaydetmişti.
45+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta auta giden topu takip ederek çizgi üzerinde tamamlayarak ağlara gönderen Semih, üst üste 2 maçta takımına gol katkısı sağladı.
18 yaşındaki futbolcu A takım seviyesindeki ilk golünü ise Tirana ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci tur ilk maçında kaydetmişti.
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