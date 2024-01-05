Semih Kılıçsoy yine boş geçmedi

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Hatayspor'dan sonra Kasımpaşa ağlarını da havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy yine boş geçmedi
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05 Ocak 2024 23:41
Ligde ilk gol sevincini geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa maçında da fileleri havalandırdı.

45+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta auta giden topu takip ederek çizgi üzerinde tamamlayarak ağlara gönderen Semih, üst üste 2 maçta takımına gol katkısı sağladı.

18 yaşındaki futbolcu A takım seviyesindeki ilk golünü ise Tirana ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci tur ilk maçında kaydetmişti.

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