Semih Kılıçsoy: "Kazanmamız gerekiyordu"

Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy: 'Kazanmamız gerekiyordu'
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19 Şubat 2024 22:18
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Semih Kılıçsoy, "Çok mutluyum kazandığımız için. Kazanmamız gerekiyordu. Ben de bir golle katkı sağladım. İyi oynadık, galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. İyi bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

Bu sezonki gol hedefi sorulan Semih Kılıçsoy, "Açıkçası bir hedef koymuyorum maç maç gidiyorum. Atıyorum ama takımın kazanması daha önemli" cevabını verdi.

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