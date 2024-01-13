Semih Kılıçsoy'dan 16 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlılarda 16 yıl sonra bir ilke imza attı.
Fatih Karagümrük karşılaşmasında kilidi açan Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki son dört maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dört karşılaşmalık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu.
Semih Kılıçsoy, arka arkaya Hatayspor, Kasımpaşa, Rizespor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol sevinci yaşadı.
Fatih Karagümrük karşılaşmasında kilidi açan Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki son dört maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dört karşılaşmalık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu.
Semih Kılıçsoy, arka arkaya Hatayspor, Kasımpaşa, Rizespor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol sevinci yaşadı.