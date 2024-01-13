Semih Kılıçsoy'dan 16 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig'deki son dört maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dört karşılaşmalık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Semih Kılıçsoy'dan 16 yıl sonra bir ilk!
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13 Ocak 2024 20:45
Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlılarda 16 yıl sonra bir ilke imza attı.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında kilidi açan Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki son dört maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dört karşılaşmalık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu.

Semih Kılıçsoy, arka arkaya Hatayspor, Kasımpaşa, Rizespor ve Fatih Karagümrük maçlarında gol sevinci yaşadı.

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