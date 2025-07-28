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Semih'in ayrılığı an meselesi

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonda as kadroda düşünülmeyen Semih Kılıçsoy'un ayrılığı önümüzdeki günlerde kesinleşecek.

calendar 28 Temmuz 2025 10:11
Semih'in ayrılığı an meselesi
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalacak ve ayrılması planlanan isimler şekilleniyor.

Bu kapsamda Semih Kılıçsoy, ayrılığı yakın olan isimlerden.

TRT Spor'un haberine göre Semih'in Cagliari'ye transferi için görüşmeler son noktaya geldi, Semih'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması an meselesi.


MUSTAFA'NIN SAKATLIĞI ERTELEDİ

Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlanması ile birlikte Ole Gunnar Solskjaer ve teknik ekibi Semih'geçici olarak kadroda tutma kararı aldı.

Semih'in Shaktar Doentsk'e karşı olan rövanş maçında süre bulması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki durumu belli olduktan sonra ise Serdal Adalı yönetimi Semih'in ayrılığı konusunda kesin kararını verecek.

Semih'in ayrılığa sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında.

 
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