Selçuk İnan, Galatasaray'dan istedi!

Gaziantep FK, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile ilgileniyor.

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Selçuk İnan, Galatasaray'dan istedi!
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04 Eylül 2024 11:17
Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep FK, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı gündemine aldı.

TAYLAN ANTALYALI GÜNDEMDE

haberde Gaziantep FK, Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

SELÇUK İNAN DEVREDE

Teknik direktör Selçuk İnan'la bir görüşme yapan Taylan'ın da Gaziantep ekibine imza atmak istediği öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 102 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 

 
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