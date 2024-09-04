Selçuk İnan, Galatasaray'dan istedi!

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep FK, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı gündemine aldı.
TAYLAN ANTALYALI GÜNDEMDE
haberde Gaziantep FK, Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.
SELÇUK İNAN DEVREDE
Teknik direktör Selçuk İnan'la bir görüşme yapan Taylan'ın da Gaziantep ekibine imza atmak istediği öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 102 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
TAYLAN ANTALYALI GÜNDEMDE
haberde Gaziantep FK, Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.
SELÇUK İNAN DEVREDE
Teknik direktör Selçuk İnan'la bir görüşme yapan Taylan'ın da Gaziantep ekibine imza atmak istediği öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 102 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.