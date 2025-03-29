Selçuk İnan: "Bütün kozlarımızı kullandık ama yetmedi"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan: 'Bütün kozlarımızı kullandık ama yetmedi'
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29 Mart 2025 00:03
Son güncelleme 29 Mart 2025 00:40
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasman TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın galibi Konyaspor'u tebrik etti.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini söyledi.

Konyaspor'un son haftalarda evinde iyi performans gösterdiğini belirten İnan, "Biz de son üç maçımızı kazanarak geldik. İki takım da biraz çekimser başladı. Konyaspor zaman zaman baskı yaptı, bunu bekliyorduk. Oyunu dengelediğimiz ve topa sahip olduğumuz bir anda taçtan golü yedik. Sonrasında hamlelerimizi yaptık. Maça dönebilmek için bütün kozlarımızı kullandık ama yetmedi. Maçı kazandığı için Konyaspor'u tebrik ederim." diye konuştu. 

 
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