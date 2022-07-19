Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı

Borussia Dortmund kulübü, yeni transferleri Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandığını açıkladı.



Yapılan duyuruda Haller'in şikayet ve sancıları üzerine bir takım testler yapıldığı, testler sonucunda ise Fildişili oyuncunun testisinde tümör tespit edildiği belirtildi. Oyuncuya da ha ileri tetkikler yapılması amacıyla takımın kamp yaptığı İsviçre'den ayrılarak Almanya'ya geri döndüğü aktarıldı.



Dortmund Sportif Direktörü Sebastien Kehl yaptığı açıklamada, "Onun mümkün olan en iyi tedaviyi alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepimiz şoke olduk, en kısa sürede iyileşmesini ve en kısa zamanda tekrar bir arada olabilmeyi diliyorum" sözlerini kullandı. Kulüp ayrıca oyuncuya ve ailesine tedavi süreci boyunca mahremiyetlerine saygı gösterilmesi konusunda da bilgilendirme yaptı.



28 yaşındaki Haller, 6 Temmuz tarihinde Ajax'tan 31 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'a imza atmıştı.





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