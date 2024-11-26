Sebastian Szymanski gözlem altında

Fenerbahçe'de eleştirilen isimler arasında yer alan Sebastian Szymanski'ye Avrupa'da takip sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sebastian Szymanski gözlem altında
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26 Kasım 2024 11:14
Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerden biri olsa da Sebastian Szymanski'yi gözlem altına alan takımlar artıyor.

Özellikle Napoli'nin oyuncuya ilgisi büyük ancak son olarak Fiorentina da Polonyalıyı takibe aldı.

Szymanski'yi iki kulübün de sezon sonuna kadar izleyeceği belirtildi.

Sarı lacivertli takımda performansı eleştirilen yıldız futbolcu, sarı lacivertli takımla bu sezon 20 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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