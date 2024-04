Schweinsteiger: 'Mourinho beni MANU'dan kovdu'

Alman eski futbolcu Bastian Schweinsteiger, Manchester United'dan ayrıldığı döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"The Overlap" adlı podcast programında açıklamalarda bulunan Schweinsteiger, şu ifadeleri kullandı;



"BENİ İDMANA ALMADILAR"



"2016 sezon öncesiydi ve ben Alman takımındaydım, EURO 2016'da yarı finale kadar yükseldik, bu yüzden Manchester United'a biraz daha geç katıldım ve takım sezon öncesi bir tur için ABD'deydi. Geldiğimde, ilk gün Ibrahimovic ile antrenman yaptım ve onun harika olduğunu düşündüm, vizyonu olan ve birlikte oynaması harika bir oyuncu. Ertesi gün, doğum günümde, Carrington'a (United'ın antrenman kampı) vardığımda John Murtogh (futbol direktörü) oradaydı ve soyunma odasına girmeme izin verilmediğini söyledi. Hiçbir uyarı yoktu normal bir şekilde gençlerin soyunma odasına gittim ve 16 yaş altı takımla antrenman yaptım. Evet, beni A takım soyunma odasından tamamen kovdular, bu yüzden ondan (Murtough) bana kramponlarımı ve antrenman ekipmanlarımı getirmesini istemek zorunda kaldım. Ona kiminle antrenman yapacağımı sordum ve 16 yaş altı takımı olduğunu söyledi, ben de 16 yaş altı takımıyla antrenman yapmaya gittim."



"Ona öğleden sonra koçla konuşup konuşamayacağımı sordum. 16 yaş altı takımıyla antrenmandan döndüğümde, ki orada neler olduğunu ya da bunun bir şaka olup olmadığını bilmediğim için çok kötü antrenman yaptım, öğleden sonra Jose Mourinho ile bir görüşme yaptım.



'MOURINHO BENDEN KURTULMAK İSTEDİ'



Bana mutlu hissetmediğini çünkü sakatlığım sırasında rehabilitasyonumu Alman doktorlarla yaptığımı ve bir süre Almanya'da kaldığımı söyledi. Louis van Gaal menajerken onunla bir konuşma yapmıştım ve bana hafta sonları United'a gelmemi ve doktorlarla iletişim halinde olmamı söylemişti, bana ihtiyaçları vardı ve bir kupa finali vardı. Anlaşmamız buydu ve ben de buna sadık kaldım. Benim için sadece sağlıklı kalmak ve oynayabilmek önemliydi. Louis van Gaal ile anlaşmaya sadık kaldım ama belli ki yönetim biraz farklı düşünüyordu. Ondan sonra en az üç ay boyunca bir kondisyoner eşliğinde tek başıma antrenman yaptım. Ana takımdan önce ve sonra antrenman yaptım. Mourinho hiçbir zaman A takımla antrenman yapmama izin vermedi, sanırım benden kurtulmak istediler"



"United'da hala çok mutluydum, formayı giymeyi seviyordum, onu seviyordum. Bunun sadece bir dönem olduğunu, antrenman yapmaya ve form tutmaya devam edeceğimi ve belki bir gün fikirlerini değiştireceklerini düşündüm. Benim hayalim her zaman Old Trafford'a geri dönmekti. Takım arkadaşlarımı görmedim, bazen bazılarının yanından geçtim ya da kararı anlamadıklarına dair bir mesaj aldım ama onları görmedim, onları görmemek için sabah ya da antrenmandan sonra antrenman yapmam gerekiyordu."





