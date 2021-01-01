"Schröder, bu yaz 100-120 milyon dolar istiyor" iddiası!

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder'ın, bu yaz döneminde "100-120 milyon dolarlık" bir kontrat almayı beklediği iddia edildi.



Bu sezonun başlarında Lakers'ın 84 milyon dolarlık kontrat uzatma teklifini reddettiği bilinen ve dört yıllık sözleşmesi bu yaz sona eren Schröder'ın, sınırsız bir serbest oyuncu olarak piyasayı yoklayacağı biliniyor.



Alman Basketbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Armin Andres, Schröder'ın '100-120 milyon dolar aralığında' bir anlaşma yapmayı bekediğini belirtirken, 27 yaşındaki oyuncunun bu yaz Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya Milli takımında yer almamasının nedeninin ise, gelecekte bu değerdeki bir sözleşmenin DBB adına sigortalaması çok yüksek bir meblağda olması olduğunu açıkladı:



"Dennis Schröder bunu açıkça ifade etti: 100, 120 milyon istiyor - ki muhtemelen alacaktır da - ve sigortalı olan bu meblağ, şu anda normal piyasada sigortalanamıyor."



