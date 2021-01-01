Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Schröder, bu yaz 100-120 milyon dolar istiyor" iddiası!

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder'ın, bu yaz döneminde "100-120 milyon dolarlık" bir kontrat almayı beklediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder'ın, bu yaz döneminde "100-120 milyon dolarlık" bir kontrat almayı beklediği iddia edildi.

Bu sezonun başlarında Lakers'ın 84 milyon dolarlık kontrat uzatma teklifini reddettiği bilinen ve dört yıllık sözleşmesi bu yaz sona eren Schröder'ın, sınırsız bir serbest oyuncu olarak piyasayı yoklayacağı biliniyor.

Alman Basketbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Armin Andres, Schröder'ın '100-120 milyon dolar aralığında' bir anlaşma yapmayı bekediğini belirtirken, 27 yaşındaki oyuncunun bu yaz Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya Milli takımında yer almamasının nedeninin ise, gelecekte bu değerdeki bir sözleşmenin DBB adına sigortalaması çok yüksek bir meblağda olması olduğunu açıkladı:

"Dennis Schröder bunu açıkça ifade etti: 100, 120 milyon istiyor - ki muhtemelen alacaktır da - ve sigortalı olan bu meblağ, şu anda normal piyasada sigortalanamıyor."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal