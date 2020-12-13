Schalke'nin acısı dinmiyor: 90+3'te seriye devam

Schalke 04, Bundesliga'nın 11. haftasında deplasmanda Augsburg ile 2-2 berabere kaldı ve kazanamama serisi 27 maça yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Schalke'nin acısı dinmiyor: 90+3'te seriye devam
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13 Aralık 2020 19:45
Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Schalke, deplasmanda Augsburg ile karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılan Schalke'nin galibiyet özlemi 27 maça çıktı ve Tasmania Berlin'in 1966'daki 32 maçlık kazanamama serisine bir adım daha yaklaşıldı.

Schalke''nin gollerini 52. dakikada Raman ve 62. dakikada Boujellab attı. Augsburg ise Suat Serdar'ın 32. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla öne geçerken, 90+3. dakikada sahneye çıkan Richter takımına 1 puanı getirdi. Öte yandan ev sahibi ekipte Niederlechner 53. dakikada kırmızı kart gördü.

Schalke'de milli oyuncumuz Ozan Kabak ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve 64. dakikada bir sarı kart gördü. Ayrıca genç oyuncu Can Bozdoğan, 19. dakikada sakatlanan Uth'un yerine oyuna girdi ve 89. dakikada kenara alındı.

Bu sonucun ardından bu sezon 4. beraberliğini alan Schalke puanını 4 yaparken, 5 maçtır kazanamayan Augsburg 13 puana yükseldi.

Bundesliga'nın 12. haftasında Schalke evinde Freiburg ile karşılaşacak, Augsburg ise deplasmanda Bielefeld'a konuk olacak.



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