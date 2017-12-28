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Savunmanın en değerli 10 yıldızı; Van Dijk...

Liverpool'un 84,5 milyon avroya kadrosuna kattığı ve en pahalı defans oyuncusu unvanını kazanan Virgil van Dijk, Benjamin Mendy, John Stones, Kyle Walker, David Luiz ve Rio Ferdinand gibi pahalı savunmacıları hatırlattı

Kaynak: AA
Savunmanın en değerli 10 yıldızı; Van Dijk...
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28 Aralık 2017 12:56
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 84,5 milyon avroya kadrosuna kattığı ve en pahalı defans oyuncusu unvanını kazanan Virgil van Dijk, Benjamin Mendy, John Stones, Kyle Walker, David Luiz ve Rio Ferdinand gibi pahalı savunmacıları akla getirdi.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre, Liverpool'un Southampton'dan 84,5 milyon avroya transfer ettiği Hollandalı Virgil van Dijk, futbol dünyasının en pahalı savunma oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

En pahalı savunmacılar listesinde Van Dijk'in ardından sıralanan Manchester City'den Benjamin Mendy (57,5 milyon), John Stones (55,6 milyon), Kyle Walker (51 milyon), Chelsea'den David Luiz (49,5 milyon) ve Manchester United'ın eski futbolcusu Rio Ferdinand (46 milyon), bonservis bedeli açısından birçok hücum oyuncusunun bile önünde yer alıyor.



- Van Dijk, Mendy'nin rekorunu kırdı

Virgil van Dijk, 84,5 milyon avroluk transferiyle Benjamin Mendy'nin en pahalı savunma oyuncusu olma rekorunu eline geçirdi.

İskoç ekibi Celtic'teki formu nedeniyle İngiltere'nin Southampton takımına 2015'te gelen 26 yaşındaki stoper, bu sezon sadece 12 maçta forma giydi.

- David Luiz için 3 kez yüksek bonservis bedeli ödendi

Üç kez yüksek bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Brezilyalı David Luiz için bir kerede en fazla parayı kasasından çıkaran takım, Paris Saint-Germain (PSG) oldu.

Fransız ekibi, 2014'te David Luiz'i Chelsea'den transfer etmek için 49,5 milyon avro ödedi.

Chelsea ise takımın değişmez isimleri arasına giren David Luiz için iki kez büyük bonservis bedellerini gözden çıkardı. İngiliz temsilcisi, ilk olarak 2011'de Portekiz ekibi Benfica'dan 25 milyon avroya kadrosuna kattığı David Luiz'i, 2016'da PSG'den 35 milyon avroya geri aldı.

Bu sezon Chelsea formasıyla 13 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, iki gol kaydetti.



- Manchester City savunmaya servet ödedi

Manchester City, son yıllarda savunma oyuncularına ödediği yüksek bonservis bedelleriyle dikkati çekti.

Manchester City, 57,5 milyon avroyla en yüksek bonservis bedeli verdiği savunma oyuncusu Mendy'nin yanı sıra Everton'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu John Stones için 55,6 milyon avro ödedi.

İki futbolcu için 113,1 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Manchester City'nin son yıllarda gerçekleştirdiği Kyle Walker (51 milyon) ve Nicolas Otamendi (44,6 milyon) transferleriyle savunmaya yaptığı yatırım 200 milyon avroyu geçti.

 Futbolcu Gönderen takımGittiği takım Bonservis (avro) 
 1 Virgil van Dijk  Southampton Liverpool 84,5 milyon
 2 Benjamin Mendy Monaco Manchester City 57,5 milyon
 3 John Stones Everton Manchester City 55,6 milyon  
 4 Kyle Walker Tottenham Manchester City 51 milyon
 5 David Luiz Chelsea  PSG 49,5 milyon 
 6  Rio Ferdinand      Leeds United  Manchester United     46 milyon 
 7 Nicolas Otamendi    Valencia  Manchester City  44,6 milyon 
 8 Leonardo Bonucci Juventus Milan 42 milyon
 9  Thiago Silva  Milan  PSG  42 milyon 
10 Lilian Thuram Parma  Juventus  41,5 milyon 
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