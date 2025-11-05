05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Sarunas Jasikevicius: "Galibiyet yoluna girmeliyiz"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'in 9. haftasında LDLC Asvel ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

calendar 05 Kasım 2025 15:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sarunas Jasikevicius: 'Galibiyet yoluna girmeliyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol EuroLeague'in 9. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Fransa'nın LDLC Asvel ekibini konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, yeniden galibiyet yoluna girmeleri gerektiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Armando Bacot, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, LDLC Asvel karşısında, geride kalan 8 maça göre daha iyi performans sergilemeleri gerektiğini dile getiren Litvanyalı çalıştırıcının, "Aldığımız mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet yoluna girmeliyiz. Asvel çok atletik bir takım, ligin en iyi ribaund alan ekiplerinden biri ve fizikli oyunculara sahipler. Bu yüzden onların boyuna karşı topu iyi çevirmek ve hem bireysel hem de takım olarak gelişmek çok önemli olacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Takımın ABD'li oyuncusu Armando Bacot'un ise, şu görüşlerine yer verildi:

"Çok önemli ve kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadeleye çıkıyoruz. Taraftarlarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Önceki maçlardan edindiğimiz dersleri geliştirerek sahaya yansıtmalı ve bizi yeniden ayağa kaldıracak o galibiyete ulaşmalıyız."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.