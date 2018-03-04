  •  
    G.Saray'da kaleye çok sürpriz bir aday daha
  •  
    Terim raporunu verdi! Orta sahaya Pirlo buldu
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu
  •  
    G.Saray "yerli Puyol'u" Süper Lig'de buldu!..
  •  
    Ve Beşiktaş, Monchi ile görüştü: Onu bize verin

Sarri'den Cengiz Ünder itirafı; "Etkiledi..."

Roma'ya 4-2 mağlup olan Napoli'de teknik direktör Maurizio Sarri, Cengiz Ünder'in attığı golden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sarri'den Cengiz Ünder itirafı; 'Etkiledi...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2018 09:21
Napoli'nin teknik direktörü Maurizio Sarri, Roma'ya 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları;

"Maçı tekrar izlemeliyim çünkü 26 şut çektik ve 13'ü hedefi bulduk. Ancak maç boyunca ceza sahamızda topla 18 kere buluşabilen Roma'nın bu kadar kolay nasıl 4 gol atabildiğini öğrenmek zorundayım"

EN GÜÇLÜ DEĞİLİZ

"Taraftarlarımız, İtalyan futbolunun en güçlü kulübü olmadığımızı biliyor ancak biz ne olursa olsun en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Son düdükten sonra bizi alkışladıkları için teşekkür ediyorum"

GOL BİZİ ETKİLEDİ

Attığımız golden bir dakika sonra gol yememiz, bizi çok olumsuz etkiledi. Şanssız olduğumuzu söyleyebilirim.

SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ

"Juventus'u zorlayacak güce sahibiz. Şampiyonluk için Juventus'un favori olduğu açık gözüküyor ancak sonuna kadar onları zorlayacağız"



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için