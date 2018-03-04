Sarri'den Cengiz Ünder itirafı; 'Etkiledi...'

teknik direktörü, Roma'ya 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Maçı tekrar izlemeliyim çünkü 26 şut çektik ve 13'ü hedefi bulduk. Ancak maç boyunca ceza sahamızda topla 18 kere buluşabilen Roma'nın bu kadar kolay nasıl 4 gol atabildiğini öğrenmek zorundayım""Taraftarlarımız, İtalyan futbolunun en güçlü kulübü olmadığımızı biliyor ancak biz ne olursa olsun en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Son düdükten sonra bizi alkışladıkları için teşekkür ediyorum"Attığımız golden bir dakika sonra gol yememiz, bizi çok olumsuz etkiledi. Şanssız olduğumuzu söyleyebilirim."Juventus'u zorlayacak güce sahibiz. Şampiyonluk için Juventus'un favori olduğu açık gözüküyor ancak sonuna kadar onları zorlayacağız"