Sarri'den Cengiz Ünder itirafı; 'Etkiledi...'

Napoli'nin teknik direktörü Maurizio Sarri, Roma'ya 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları;
"Maçı tekrar izlemeliyim çünkü 26 şut çektik ve 13'ü hedefi bulduk. Ancak maç boyunca ceza sahamızda topla 18 kere buluşabilen Roma'nın bu kadar kolay nasıl 4 gol atabildiğini öğrenmek zorundayım"
EN GÜÇLÜ DEĞİLİZ
"Taraftarlarımız, İtalyan futbolunun en güçlü kulübü olmadığımızı biliyor ancak biz ne olursa olsun en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Son düdükten sonra bizi alkışladıkları için teşekkür ediyorum"
GOL BİZİ ETKİLEDİ
Attığımız golden bir dakika sonra gol yememiz, bizi çok olumsuz etkiledi. Şanssız olduğumuzu söyleyebilirim.
SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ
"Juventus'u zorlayacak güce sahibiz. Şampiyonluk için Juventus'un favori olduğu açık gözüküyor ancak sonuna kadar onları zorlayacağız"
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İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları;
"Maçı tekrar izlemeliyim çünkü 26 şut çektik ve 13'ü hedefi bulduk. Ancak maç boyunca ceza sahamızda topla 18 kere buluşabilen Roma'nın bu kadar kolay nasıl 4 gol atabildiğini öğrenmek zorundayım"
EN GÜÇLÜ DEĞİLİZ
"Taraftarlarımız, İtalyan futbolunun en güçlü kulübü olmadığımızı biliyor ancak biz ne olursa olsun en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Son düdükten sonra bizi alkışladıkları için teşekkür ediyorum"
GOL BİZİ ETKİLEDİ
Attığımız golden bir dakika sonra gol yememiz, bizi çok olumsuz etkiledi. Şanssız olduğumuzu söyleyebilirim.
SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ
"Juventus'u zorlayacak güce sahibiz. Şampiyonluk için Juventus'un favori olduğu açık gözüküyor ancak sonuna kadar onları zorlayacağız"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın