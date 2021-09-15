UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.



Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Jude Bellingham ve 45+3. dakikada Erling Haaland attı. Beşiktaş'ın tek golü 90+4. dakikada Montero'dan geldi.



Avrupa arenasında Dortmund'a karşı şansı tutmayan ve 3. maçını da kaybeden Beşiktaş, ilk maçını puansız kapattı. Türk takımlarına karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5. maçını da kazanan Dortmund, gruba 3 puanla başladı.



Beşiktaş, grupta bir sonraki maçında Ajax'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise Sporting Lizbon'u ağırlayacak.



SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK



UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.



Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Domagoj Vida'nın yokluğunda Francisco Montero'yu görevlendiren Yalçın, bu maçta Necip Uysal'ı kenara alarak lig maçında yedek soyundurduğu Welinton Souza'ya forma verdi.



Sakatlığı bulunan Alex Teixeira'nın yokluğunda Atiba Hutchinson'a şans veren Yalçın, bileğindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine ise Cyle Larin'i oynattı.



Gaziantep maçında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Fabrice N'Sakala ise Rıdvan Yılmaz'ın yerine Borussia Dortmund maçıyla yeniden formasına kavuştu.



Teknik Direktör Sergen Yalçın, Borussia Dortmund karşısında tek Türk oyuncu olarak kaleci Ersin Destanoğlu'nu görevlendirdi.



MONTERO BU SEZON İLK KEZ OYNADI



Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Francisco Montero, siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez sahaya çıktı.



Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren İspanyol futbolcu, 13'ü lig olmak üzere 17 karşılaşmada görev yapmıştı.



VODAFONE PARK'TA 1281 GÜN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI



Üç sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılan Beşiktaş, kapılarını 1281 gün sonra yeniden "Devler Ligi" için açtı.



En son 14 Mart 2018'de son 16 turunda Bayern Münih ile oynanan ve 3-1 kaybedilen rövanşta Şampiyonlar Ligi maçı oynayan Beşiktaş, 3 yıllık aranın ardından yeniden bir Alman ekibiyle Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.



Siyah-beyazlı ekip geçen sezon tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'la deplasmanda karşılaşmıştı.



SERGEN YALÇIN'IN İLK DEVLER LİGİ HEYECANI



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı.



Yalçın'ın yanı sıra Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Cyle Larin de "Devler Ligi" arenasında ilk deneyimlerini yaşadı.



BEŞİKTAŞ MAÇA ETKİLİ BAŞLADI



Beşiktaş, mücadeleye etkili ve topun kontrolünü sağlayarak başladı. Dortmund'a karşı ön alanda agresif pres yapan ve rakibinin oyun kurmasına izin vermeyen siyah beyazlılar, mücadelenin ilk etkili atağını yaptı.



6. dakikada savunma arkasına atılan pasla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Michy Batshuayi, düzeltip şutunu çekti ancak son anda kaleci Kobel topu kornere çeldi.



Tribünlerin de etkisiyle ilk 15 dakikayı çok baskılı geçiren Beşiktaş, Dortmund'un oyunu dengelemesine mani olamadı. Dortmund, 15. dakikadan sonra paslaşmalar ile oyuna ortak oldu.



DORTMUND İLK ŞUTUNDA GOLÜ BULDU



20. dakikada konuk ekip, 1-0 öne geçti.



Sağ kanattan gelişen Borussia Dortmund hücumunda Thomas Meunier'in ön direğe ortasında Jude Bellingham ön direkte vuruşunu yaptı ve uzak direkte topu ağlarla buluşturdu.



Dortmund, mücadeledeki ilk şutunda golü bulmayı başardı.



GOLDEN SONRA 10 DAKİKALIK TÜRBÜLANS



Golden sonra Dortmund, ikinci gol için ataklarını sıklaştırdı. 27'de Haaland müsait durumda gol vuruşunu yapamadı. 28'de Reus'un gelişine vuruşunu Ersin Destanoğlu, müthiş bir refleksle kurtardı.



10 dakikalık türbülansın ardından Beşiktaş tekrar oyuna ortak oldu. Kanatları kullanarak pozisyon arayan Beşiktaş, Dortmund savunmasını aşamadı.



BİR ANLIK DALGINLIK PAHALIYA PATLADI



İlk yarı 1-0 bitmek üzereyken, taç sırasında Beşiktaş savunmasının bir anlık dalgınlığı pahalıya mal oldu.



45+3. dakikada sol kanatta kazanılan taç atışını çabuk kullanan Borussia Dortmund, Jude Bellingham'la son çizgiye indi. Jude Bellingham son çizgide topu kale önündeki Erling Haaland'a gönderdi. Haaland topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.



İlk yarı Dortmund'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIYA BASKILI BAŞLADI



Dortmund ikinci yarıya Brandt'ın yerine Witsel ile başladı.



Beşiktaş, ikinci yarıda skora ortak olacak bir gol için baskılı başladı. Üst üste kanat akınlarıyla Dortmund kalesini zorlayan Beşiktaş'a karşı Dortmund, Haaland'ı ileride tek bırakarak savunmaya çekildi.



BATSHUAYI NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ



Beşiktaş'ın kontrolünde geçen ikinci yarıda ilk etkili atağı Dortmund düzenledi. 68. dakikada Haaland'ın ara pasıyla Bellingham, Ersin ile karşı karşıya kaldı ancak genç kaleci bu pozisyonda gole izin vermedi.



Dönen topta Beşiktaş, Batshuayi ile çok net bir gol fırsatını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Batshuayi, Kobel ile karşı karşıya kaldı ancak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciye takıldı.



HAALAND, ERSİN'İ GEÇEMEDİ



Dortmund, 70. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Wolf, Pongracic, Moukoko oyuna girerken Bellingham, Hummels ve Malen kenara geldi. Bu değişikliklerin hemen ardından Dortmund pozisyon yakaladı. 71. dakikada Erling Haaland, karşı karşıya pozisyonda Ersin'i geçemedi.



MONTERO 90+4'TE FARKI İNDİRDİ



Beşiktaş, son 15 dakikada farkı 1'e indirmek için büyük baskı kurdu. 90+4. dakikada Montero kafa vuruşuyla, Pjanic'in ortasında farkı 1'e indirdi.



Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi ilk grup maçından puansız ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Pjanic'in sol çaprazdan uzun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Batshuayi şutunu çıkardı. Kaleci Kobel topu kornere çeldi.

20. dakikada Borussia Dortmund öne geçti. Orta sahada Dahoud'un uzun pasında sağ çizgide topla buluşan Meunier, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına yönelen Bellingham ile buluşturdu. İngiliz oyuncunun topu düzelttikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

27. dakikada sol kanatta Guerreiro'nun pasında Welinton ile Rosier'in anlaşmazlığı sonucunda topun sahibi olan Mallen, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan bu oyuncu, pasını Haaland'a aktardı. Norveçli oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Haaland, pasını son çizgiye yönelen Brandt'a verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden şık bir şekilde Marco Reus'a aktardı. Reus'un şutunda top kaleci Ersin Destanoğlu'ndan döndü.

45+3. dakikada Borussia Dortmund farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Guerreiro'nun taç atışında topu kontrol eden Bellingham, Welinton'u çalımladıktan sonra pasını Haaland'a verdi. Bu oyuncunun altıpası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...



