Sara için Manchester United devrede!

Galatasaray 'ın 26 yaşındaki Brezilyalı merkez orta sahası Gabriel Sara için İngiliz devi Manchester United harekete geçiyor.

Manchester ekibinin, sambacı yıldız için önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılar'a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Sara'yı satmak istemediği ancak 40 milyon Euro'luk teklif gelmesi durumunda masaya oturacağı iddia edildi.



Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.