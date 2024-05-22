Santos: 'Bir daha tekrarlanmaz!'

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Fernado Santos, Porto dönemiyle ilgili bir itirafta bulundu.
Santos, 1998-1999 sezonunda Porto'yu şampiyonluğa taşımıştı. Bu, Portekiz ekibinin ligde arka arkaya aldığı 5. şampiyonluk olmuştu. O dönemle ilgili konuşan Santos böyle bir başarının bir kez daha elde edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Fernando Santos, "O sezon yaşanan her şeyi hatırlıyorum. Daha önce hiç başarılmamış bir hedefti ve Portekiz futboluna kesinlikle damga vurabilirdi ve bunu başardık. Harika soyunma odası ve oyuncuların kalitesi sayesinde başardık." dedi.
1998-2001 yılları arasında Porto'da görev yapan Fernando Santos, son olarak ülkemizde Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Beşiktaş'ta yaklaşık 3 ay çalışan 69 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlıların başında çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Santos, 1998-1999 sezonunda Porto'yu şampiyonluğa taşımıştı. Bu, Portekiz ekibinin ligde arka arkaya aldığı 5. şampiyonluk olmuştu. O dönemle ilgili konuşan Santos böyle bir başarının bir kez daha elde edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Fernando Santos, "O sezon yaşanan her şeyi hatırlıyorum. Daha önce hiç başarılmamış bir hedefti ve Portekiz futboluna kesinlikle damga vurabilirdi ve bunu başardık. Harika soyunma odası ve oyuncuların kalitesi sayesinde başardık." dedi.
1998-2001 yılları arasında Porto'da görev yapan Fernando Santos, son olarak ülkemizde Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Beşiktaş'ta yaklaşık 3 ay çalışan 69 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlıların başında çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
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