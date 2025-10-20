20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
2-0
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
1-1
20 Ekim
West Ham United-Brentford
0-177'
20 Ekim
Alaves-Valencia
0-086'
20 Ekim
Cremonese-Udinese
1-1
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Santiago Bernabeu Stadı'nın komşuları, hukuki mücadeleyi kazandı

İspanya'nın başkenti Madrid'in dünyaca ünlü kulübü Real Madrid, yenilediği Santiago Bernabeu Stadı yakınlarına yapmak istediği otoparka karşı çıkan çevre sakinlerine karşı verdiği hukuki mücadeleyi kaybetti.

Madrid Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJM), Real Madrid Kulübü tarafından yürütülen ve işletme hakkı için Madrid Belediye Meclisince yetkilendirilen Santiago Bernabeu Stadı yakınında iki yer altı otoparkı ve bir tünel inşa etmek için yapılan inşaat çalışmalarının durdurulmasını onayladı.

TSJM, 2024 yılında Madrid Mahkemesince alınan karara itiraz eden Madrid Belediyesi ve Real Madrid Kulübünün gerekçelerini haksız bularak, söz konusu iki yer altı otoparkının "kamu yararına" olmadığına kanaat getirdi.

Kararda, "Bölge sakinleri için doldurulabilecek otopark alanı sıkıntısı, öngörülebilir çevresel zararla kıyaslanamaz. Ayrıca çalışmaların, bölgedeki ağaçların ve yeşil alanların kaldırılmasını da gerektireceği göz önüne alındığında genel olarak halkın geri kalanına da zarar verilebilir." denildi.

Ayrıca TSJM tarafından mahkeme masrafları için Real Madrid'e 12 bin avro, Madrid Belediyesine de 6 bin avro ceza belirlendi.

Real Madrid'in otopark projesi, Madrid mahkemelerinden çıkan iki ret kararıyla en az 40 yıl boyunca iptal edildi.

Diğer yandan Madrid kent merkezinde lüks bir semtte bulunan Santiago Bernabeu Stadı'nda yazın verilen konserlere de gürültü, temizlik ve çevreye verilen zararlar gerekçesiyle karşı çıkan bölgenin sakinleri, açtıkları davalarla bazı konserleri iptal ettirmişti.

Real Madrid Kulübü, 2019'da başlattığı Santiago Bernabeu Stadı'nı yenileme çalışmaları için şimdiye kadar 1,4 milyar avroya yakın harcama yaptı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.