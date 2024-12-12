Sandro Tonali'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt

Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali'nin menajerinden, İtalyan oyuncunun geleceği ile ilgili açıklama geldi.



İDDİALARI YALANLADI



La Gazzetta dello Sport, Newcastle United'ın oyuncusu Sandro Tonali'nin, özlem duyduğu için kulübünden ayrılmak istediğini ve İtalya'ya dönmeyi planladığını iddia etti. Ancak bu iddialar, oyuncunun menajeri tarafından kesin bir dille yalanlandı.



"SERİE A'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR"



Menajer, GR Sports aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Sandro kesinlikle Serie A'ya dönmeyi düşünmüyor. Newcastle'da mutlu, dünyanın en iyi liginde oynamaktan memnun ve taraftarları tarafından her zaman destekleniyor." ifadelerini kullandı.



BU SEZON NE YAPTI?



24 yaşındaki futbolcu, Newcastle'da bu sezon 15 resmi maçta forma giydi ve 2 asiste imza attı.



