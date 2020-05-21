'Sana tecavüz edeceğim' şeklinde mesajlar attılar'

İsveçli kadın milli oyuncu Hedvig Lindahl, bahis dünyasının futbolculara etkisinin çok büyük olduğunu gösteren bir örneği anlattı.
Lindahl, Dünya Kupası sırasında Almanya'yı 2-1 yendikleri maçın ardından ölümle ve tecavüze uğramakla tehdit edildiğini söyledi.
İsveç basınına konuşan futbolcu, "Bahis paraları genelde erken futboluna gidiyor ancak geçen yaz kadın futboluna da ciddi ilgi vardı. Instagram'da bana, 'Sana tecavüz edeceğim ve uykunda aort damarını keseceğim' şeklinde mesajlar geldi. Bir insanın detaylı şekilde böyle şeyler yollaması beni gerçekten endişelendirdi, içime oturdu" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, olayı emniyete taşıdığını ve mesajları atan kişinin, daha önce başka oyunculara da benzer mesajlar atan bir Amerikan olduğunun olduğunu kaydederken sözlerini, "Bir insanın, böyle şeyler yazması gerçekten normal değil" şeklinde noktaladı.
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Lindahl, Dünya Kupası sırasında Almanya'yı 2-1 yendikleri maçın ardından ölümle ve tecavüze uğramakla tehdit edildiğini söyledi.
İsveç basınına konuşan futbolcu, "Bahis paraları genelde erken futboluna gidiyor ancak geçen yaz kadın futboluna da ciddi ilgi vardı. Instagram'da bana, 'Sana tecavüz edeceğim ve uykunda aort damarını keseceğim' şeklinde mesajlar geldi. Bir insanın detaylı şekilde böyle şeyler yollaması beni gerçekten endişelendirdi, içime oturdu" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, olayı emniyete taşıdığını ve mesajları atan kişinin, daha önce başka oyunculara da benzer mesajlar atan bir Amerikan olduğunun olduğunu kaydederken sözlerini, "Bir insanın, böyle şeyler yazması gerçekten normal değil" şeklinde noktaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın