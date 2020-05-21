'Sana tecavüz edeceğim' şeklinde mesajlar attılar'

İsveçli kadın milli oyuncu, bahis dünyasının futbolculara etkisinin çok büyük olduğunu gösteren bir örneği anlattı.Lindahl, Dünya Kupası sırasında Almanya'yı 2-1 yendikleri maçın ardından ölümle ve tecavüze uğramakla tehdit edildiğini söyledi.İsveç basınına konuşan futbolcu, "Bahis paraları genelde erken futboluna gidiyor ancak geçen yaz kadın futboluna da ciddi ilgi vardı." ifadelerini kullandı.Oyuncu, olayı emniyete taşıdığını ve mesajları atan kişinin, daha önce başka oyunculara da benzer mesajlar atan bir Amerikan olduğunun olduğunu kaydederken sözlerini, "Bir insanın, böyle şeyler yazması gerçekten normal değil" şeklinde noktaladı.