Samsunspor'un tesislerinde yangın çıktı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un tesislerinde çıkan yangın söndürüldü.



Reeder Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.



Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçı öncesinde tesislerde dinlenen futbolcular yangın sırasında dışarı çıktı.



İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarının ardından Samsunsporlu futbolcular Zeki Yavru ve Soner Aydoğdu ile fotoğraf çektirdi.





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