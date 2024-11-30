❌Samsunspor'da Landry Dimata 2 net fırsattan yararlanamadı.pic.twitter.com/gP8zVKC3tw



— Sporx (@sporx) November 30, 2024

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi 4-0 mağlup etti.Samsuns Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 6. dakikada Rick van Drongelen, 51. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 90+3'te Soner Aydoğdu kaydetti.Bu sonuçla birlikte ligde iki maçın ardından galibiyet alan Samsunspor puanını 29'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korumuş oldu. Ligde çıktığı son 6 maçta sadece 1 puan alabilen Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Bodrum FK haftayı BAY geçecek.2. dakikada Samsunspor atağında Ntcham'ın ceza sahası çizgisinin hemen dışından sert şutunda, top direk dibinden auta çıktı.6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Samsunspor'un sol taraftan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Van Drongelen, kaleci Gökhan Akkan'ın ellerinin arasından topu ağlara gönderdi: 1-046. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Emre Kılınç'ın pasında altıpas içinde topla buluşan Dimata, bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.48. dakikada ev sahibi takımın atağında Bola'nın ceza sahasına ortasına Holse dokundu, defansa çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.52. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Holse'nin ara pasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun ceza saha içine girer girmez sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-055. dakika Moundilmadji kendisinin 2'nci takımın 3'üncü golünü kaydetti. Emre Kılınç'ın ara pasında topla buluşan Moundilmadji, kaleci Gökhan Akkan'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-072. dakikada Samsunspor'un sol çaprazdan geliştirdiği atakta Moundilmadji'nin pasında arka direkte topla buluşan Dimata'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.90+3. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Tait'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Ozan Ergün, Volkan Ahmet Narinç, Murat AltanReeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 67 Schindler), Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 78 Soner Gönül), Benasser, Ntcham (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Holse (Dk. 85 Tait), Dimata (Dk. 78 Muja), MoundilmadjiSipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Ajeti (Dk. 54 Obekpa), Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 87 Yusuf Sertkaya), Seferi (Dk. 87 Kenan Özer), Brazao (Dk. 68 Cenk Şen), Dimitrov (Dk. 69 Enes Öğrüce), PuscasGoller: Dk. 6 Van Drongelen, Dk. 52 ve 55 Moundilmadji, Dk. 90+3 Soner Aydoğdu (Reeder Samsunspor)