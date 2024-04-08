Samsunspor'un gözü Beşiktaş'ta!

Trendyol Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Yılport Samsunspor, üçüncü sıra için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş'la deplasmanda kritik bir maça çıkacak.



İlk devrede Samsun'daki mücadeleyi 2-1 kaybeden kırmızı-şimşekler, güçlü rakibinden İstanbul'da rövanşı almak istiyor. Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda oynanan son iki maçta Samsun'da 1-1'lik beraberlik çıkarken, İstanbul'daki karşılaşma ise Karadeniz ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.



Samsunspor, 12 yıl sonra Beşiktaş'ı yine evinde mağlup ederek rahat bir nefes almak amacında.





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