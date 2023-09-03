Samsunspor - İstanbulspor maçı ertelendi

Samsunspor-İstanbulspor maçı, sağanak yağıştan dolayı 13. dakikada ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor - İstanbulspor maçı ertelendi
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03 Eylül 2023 19:40
Son güncelleme 03 Eylül 2023 19:53
Bugün sel felaketi yaşanan Samsun'da sağanak yağmur devam ediyor.

Samsunspor - İstanbulspor mücadelesinde zemin oynanamaz duruma geldiği için 13. dakikada maç durduruldu. Takımlar soyunma odasına gitti. Hakemlerin iletişim cihazları da bozuldu.

15 dakika sonra yeniden sahaya dönen maçın hakemi Burak Şeker, zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti ve ardından erteleme kararı aldığını iki takımın teknik direktörlerine ve kaptanlarına iletti. 

Maçın oynanacağı tarihi TFF ilan edecek.



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