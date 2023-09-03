Samsunspor - İstanbulspor maçı ertelendi

Bugün sel felaketi yaşanan Samsun'da sağanak yağmur devam ediyor.
Samsunspor - İstanbulspor mücadelesinde zemin oynanamaz duruma geldiği için 13. dakikada maç durduruldu. Takımlar soyunma odasına gitti. Hakemlerin iletişim cihazları da bozuldu.
15 dakika sonra yeniden sahaya dönen maçın hakemi Burak Şeker, zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti ve ardından erteleme kararı aldığını iki takımın teknik direktörlerine ve kaptanlarına iletti.
Maçın oynanacağı tarihi TFF ilan edecek.
Samsunspor - İstanbulspor mücadelesinde zemin oynanamaz duruma geldiği için 13. dakikada maç durduruldu. Takımlar soyunma odasına gitti. Hakemlerin iletişim cihazları da bozuldu.
15 dakika sonra yeniden sahaya dönen maçın hakemi Burak Şeker, zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti ve ardından erteleme kararı aldığını iki takımın teknik direktörlerine ve kaptanlarına iletti.
Maçın oynanacağı tarihi TFF ilan edecek.
⛈️Yılport Samsunspor - İstanbulspor maçı, yoğun yağış sebebiyle ertelendi!pic.twitter.com/22p902j0Aw
— Sporxtv (@sporxtv) September 3, 2023