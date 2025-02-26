Reeder Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) resmi başvuru yaparak kritik karşılaşmalarını yabancı hakemin yönetmesini istedi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig'in kritik haftalarına girildiğine işaret edildi.
Samsunspor'un ligde üçüncü sırada yer aldığının hatırlatıldığı açıklamada, "24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasına atanan yabancı hakem Slavko Vincic, adil ve tutarlı yönetimiyle örnek bir performans sergilemiştir. Bu doğrultuda, ilgili karşılaşmaya yabancı hakem atanması kararını memnuniyetle karşıladığımızı belirterek Federasyonumuzu tebrik ederiz. Kulübümüz, Süper Lig'de üçüncü sırada yer almakta olup Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. Sezonun son haftalarına yaklaşırken haklarımızın korunması adına müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi sağlanmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
TFF'ye yabancı hakem ataması yapılması için resmi başvuruda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede, Fenerbahçe-Samsunspor, Samsunspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Samsunspor maçlarını yabancı hakemin yönetmesini istiyoruz. Türk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz."
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Samsunspor'dan TFF'ye yabancı hakem başvurusu
Samsunspor, TFF'ye başvurarak kritik maçlarını yabancı hakemin yönetmesini talep etti.
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26 Şubat 2025 12:54
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