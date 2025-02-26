Samsunspor'dan TFF'ye yabancı hakem başvurusu

etmesi gerektiğine inanıyor ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz."

Reeder Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) resmi başvuru yaparak kritik karşılaşmalarını yabancı hakemin yönetmesini istedi.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig'in kritik haftalarına girildiğine işaret edildi.Samsunspor'un ligde üçüncü sırada yer aldığının hatırlatıldığı açıklamada, "24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasına atanan yKulübümüz, Süper Lig'de üçüncü sırada yer almakta olup Avrupa kupalarına katılım mücadelesini sürdürmektedir. Sezonun son haftalarına yaklaşırken haklarımızın korunması adına müsabakalarda adil ve tutarlı bir saha yönetimi sağlanmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi."Bu çerçevedeTürk futbolunun şeffaf, güvenilir ve adil bir ortamda yönetilmesi adına, kritik maçlarda yabancı hakem uygulamasının devam