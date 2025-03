Samsunspor Başkan Vekili Bilen: 'Transfer söylentiler yalan'

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, takımın oyuncu transfer söylentileri ve Süper Lig'in 29'ncu haftasında evinde karşılaşacakları Kasımpaşa maçı hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Medyada gündeme çıkan hiçbir oyuncu ile görüşme yapmadıklarını söyleyen Veysel Bilen, "Teknik ekibimiz ihtiyaç duyulan bölgeleri belirleyip detaylı analizler yapıyorlar. Ancak bu, şu an için herhangi bir oyuncu ile görüştüğümüz ya da anlaşma sağladığımız anlamına gelmiyor. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor, ancak şu anda herhangi bir oyuncuyla masaya oturduğumuz, teklif yaptığımız ya da görüşme gerçekleştirdiğimiz şeklindeki haberler tamamen asılsızdır" diye konuştu.



'TRANSFER SÖYLENTİLERİ MENAJERLERDEN KAYNAKLI'



Oyuncu transfer söylentileri hakkında açıklamada bulunan Veysel Bilen, "Transfer çalışmaları ile ilgili hiçbir şey yok. Yani bu medyada yazılan ve çizilenlerin hepsi yalandan ibaret basit menajer oyunları. Şu anda hiçbir oyuncuya teklifimiz veya görüşmemiz bulunmuyor. Bizim çalışmalarımız hazır ancak şu an herhangi bir oyuncu ile görüşme veya anlaşmamız bulunmuyor. Birisi gidip menajerle konuşuyor, sonra menajerde o oyuncuyu Samsun istiyor, Rize istiyor falan diye uyduruyorlar. Bu duyumları da hiçbir kesinat bulmadan haber yapıp yayınlıyorlar. Bu haberi önce ben buldum, en iyi gazeteci benim havalarına girmek için aslı astarı olmayan şeyler yayınlıyorlar. Bu sezon o türdeki gazetecilerin ara transferde Fenerbahçe ve Galatasaray'a almadıkları oyuncu kalmadı. Biz bir anonim şirketi olabileceği şekilde kulüp yönetmeye çalışıyoruz. Başkanımız da dahil olmak üzere. Kurullarımız var ve o kurumlar, komiteler çalışıyor. Herkes görev dağılımını yapmış. Görevleri gelince de sorumlulukları içinde hayata geçiriyorlar. Bu kadar net bu olay" ifadelerini kullandı.



'AVRUPA YOLUNDA BİR ENGELİ DAHA AŞMAK İSTİYORUZ'



Kasımpaşa karşısında taraftarında desteğiyle 3 puan almak istediklerini söyleyen Bilen, "Biz maç maç baktığımız için Kasımpaşa maçı da önemli ve evimizde kazanmamız gereken bir maç. Kasımpaşa'da bu ligin iyi takımlarından, bulunduğu yerden daha da iyi yerlerde olması gereken bir takım. Zevkle güzel bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Her zamanki gibi takım sıkı bir biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün artık son antrenmanlarını yapacaklar. Cumartesi günü camiamıza erken bayram yaşatmak istiyoruz. Avrupa yolunda bir engeli daha aşmak istiyoruz. Burada yine son söz taraftarımıza kalıyor. Ramazan'ı bahane etmeden, yolu bahane etmeden tüm taraftarımızı stada bekliyoruz. İftar Samsun'da 19.00'da oluyor. Maç saat 16.00'da. O nedenle taraftarlarımızı bize destek olmaya ve takımlarını 90 dakika desteklemeye davet ediyorum" dedi.