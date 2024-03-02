Samsunspor, Başakşehir ile karşı karşıya

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Samsun ekibi, ligde geride kalan 27 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi alarak topladığı 33 puanla haftaya 11. sırada girdi.
Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı takım, RAMS Başakşehir'i mağlup ederek, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Karadeniz temsilcisinde sakatlığı devam eden Emre Kılınç, RAMS Başakşehir maç kadrosunda yer almıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Samsun ekibi, ligde geride kalan 27 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi alarak topladığı 33 puanla haftaya 11. sırada girdi.
Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı takım, RAMS Başakşehir'i mağlup ederek, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Karadeniz temsilcisinde sakatlığı devam eden Emre Kılınç, RAMS Başakşehir maç kadrosunda yer almıyor.
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