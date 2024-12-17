Samsunspor altyapısında Alman modeli!

Samsunspor Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, Avrupa'da sadece Borussia Dortmund, Hoffenhaim ve Benfica kulüplerinde bulunan, ismini Footballmatic olarak adlandırdıkları cihazın Samsunspor altyapı futbolcularının gelişimi için kullandıklarını söyledi.Bu cihaz sayesinde futbolcuların küçük yaşlardan kas hafızalarını iyi şekilde geliştirebildiklerini belirten Savaş Serdar,diye konuştu.Avrupa'daki takımlardan farklı olarak top atma makinelerinin cihazın merkezinde değil, açıyı daha geniş alabilmek için köşelerde bulunduğunu belirten Savaş Serdar, "dedi.Sporcunun yaşına özel Footballmatic üzerinde ayarlamalar yapabildiklerini söyleyen Serdar,ifadelerini kullandı.