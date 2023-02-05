Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında lider Yılport Samsunspor deplasmanda Manisa FK ile karşılaştı. Münin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.



Maça hızlı başlayan Samsunspor 4. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı penaltı atışından faydalanamadı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Samsunspor aradığı golü 69. dakikada Yunus Emre Çift ile buldu ve 1-0 öne geçti.



Müsabakanın 82. dakikasında ise Manisa FK, Junior Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.



Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Manisa FK puanını 30'a yükseltti. 4 haftalık galibiyet serisinin ardından berabere kalan Yılport Samsunspor ise 42 puana ulaştı.



YALÇIN KOŞUKAVAK İLK KEZ



Öte yandan Manisa FK'de hafta içi anlaşma sağlanan teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımının başında ilk müsabakaya çıktı.



Gelecek hafta Samsunspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Manisa FK ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.



Stat: Mümin Özkasap



Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Barış Çiçeksoyu



Manisa FK: Ömer Kahveci, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 75 Serkan Odabaşoğlu), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 85 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo, Batuhan Kör (Dk. 78 Fernandes), Adem Büyük (Dk. 85 Mehmet Uysal)



Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Guel), Ali Kaan Güneren (Dk. 62 Cihan Kahraman), Osman Çelik, Celil Yüksel (Dk. 72 Barış Alıcı), Soner Gönül, Laura (Dk. 72 Fofana), Tanque (Dk. 90+2 Mendes)



Goller: Dk. 69 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Fernandes (Penaltıdan) (Manisa FK)



Sarı kartlar: Dk. 41 Diallo, Dk. 65 Adem Büyük, Dk 90+8 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 76 Yunus Emre Çift, Dk. 81 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)













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