Şampiyonluk yarışındaki Sivasspor, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Şampiyonluk yarışındaki Sivasspor, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
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02 Temmuz 2020 15:43
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. 

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. 

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. 

Sivasspor, yarın (3 Temmuz) gerçekleştireceği idmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.



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