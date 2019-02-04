Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Bilyoner.com'da şampiyonluk oranı, Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluk adaylarının maçlarını oynamalarının ardından güncellendi.Lider Başakşehir'in puan farkını 6'dan 8'e çıkarmasının ardından oranı 1.65'ten 1.35'e geriledi. İkinci sıradaki Galatasaray'ın ise 3.90'lık oranı 4.00'e yükseltildi.Üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 5.50 olan oranı tam 11'e yükseltildi. Trabzonspor'un oranı 26'dan 25'e düşerken, Fenerbahçe'nin oranı ise kazanmasına rağmen 80'den 90'a çıktı.Kasımpaşa ve Konyaspor'un ise oranları 40.00 oldu.