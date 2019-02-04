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Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarının 20. haftadaki maçlarının geride kalmasının ardından şampiyonluk oranlarında son durum ne? İşte Bilyoner'de şampiyonluk oranları...

Kaynak: Sporx.com
Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
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04 Şubat 2019 15:14
Bilyoner.com'da şampiyonluk oranı, Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluk adaylarının maçlarını oynamalarının ardından güncellendi.

Lider Başakşehir'in puan farkını 6'dan 8'e çıkarmasının ardından oranı 1.65'ten 1.35'e geriledi. İkinci sıradaki Galatasaray'ın ise 3.90'lık oranı 4.00'e yükseltildi.

Üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 5.50 olan oranı tam 11'e yükseltildi. Trabzonspor'un oranı 26'dan 25'e düşerken, Fenerbahçe'nin oranı ise kazanmasına rağmen 80'den 90'a çıktı.

Kasımpaşa ve Konyaspor'un ise oranları 40.00 oldu.

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