Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı salı akşamı oynanacak maçlarla başlıyor. Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart'ta oynanacak karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş heyecanı başlıyor
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04 Mart 2024 16:40
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş karşılaşmaları, yarın ve 6 Mart Çarşamba günü 4 maçla başlayacak.

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:

5 Mart Salı:

Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (İlk maç 0-1)

Real Sociedad (İspanya) - PSG (Fransa) (0-2)

6 Mart Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya) (1-0)

Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (3-1)

12 Mart Salı:

Arsenal (İngiltere) - Porto (Portekiz) (0-1)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)

13 Mart Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) (0-1)

Borussia Dortmund (Almanya) - PSV (Hollanda) (1-1)

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