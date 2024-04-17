Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı devam ediyor.
Devler Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund'un yarı finale yükselmesinin ardından yarı finale çıkacak diğer ekipler bugünkü maçların ardından belli olacak.
MANCHESTER CITY - REAL MADRID
Manchester City, çeyrek final rövanş karşılaşmasında Etihad'da Real Madrid'i konuk edecek. İki takım arasında İspanya'da oynanan maç büyük bir heyecana sahne olmuş ve 3-3 sona erdi.
Manchester City ile Real Madrid arasında saat 22.00'de başlayacak maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.
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İLK 11'LER
Manchester City XI: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland.
Real Madrid XI: Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Rodrygo, Vinicius, Bellingham.
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TEKNİK ADAM GÖRÜŞLERİ
Pep Guardiola, Manchester City: "Bu tür maçlarda mücadele etmek için aç olmalıyız, doğru enerjiye ve taraftarımıza ihtiyacımız var. Bazen acı çekeceğiz çünkü 90 dakika boyunca üstünlük kurmak mümkün değil. Maksimum seviyede performans göstermeye hazırız"
Carlo Ancelotti, Real Madrid: "Bir hafta önce olanları göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacağız. Son maç berabereydi ve şimdi her şey olabilir. Sorun yaratmak için gerekli kaliteye sahip olduğumuza inanıyoruz"
BAYERN MUNIH - ARSENAL
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının diğer ayağında Bayern Münih, sahasında Arsenal'i konuk edecek. İki takım arasında Londra'daki ilk maç 2-2 sona erdi.
Allianz Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
İLK 11'LER
Bayern Münih XI: Neuer, Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui, Laimer, Goretzka, Sane, Musiala, Guerreiro, Kane.
Arsenal XI: Raya, White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu, Jorginho, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Havertz.
BAHİSTA'NIN B.MÜNİH-ARSENAL TAHMİNİ İÇİN TIKLA!
TEKNİK ADAM GÖRÜŞLERİ
Thomas Tuchel, Bayern Münih: "Her şeyimizi vermemiz gerekiyor. İlk maçta olduğu gibi tutkuya ve aynı taktiksel disipline ihtiyacımız var. Bu maçı gerçekten kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın bizi desteklemeye gelmesi ve bizi zorlaması son derece önemli. Arsenal'i yenebilmek için bu güce ekstra ihtiyacımız var."
Mikel Arteta, Arsenal: "Sezon boyunca tüm hazırlıklarımız Şampiyonlar Ligi içindi. Bu maçta yarı finale çıkmak için bir fırsatımız var. İnanılmaz bir yolculuk geçirdik. Bu kupaları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
Devler Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund'un yarı finale yükselmesinin ardından yarı finale çıkacak diğer ekipler bugünkü maçların ardından belli olacak.
MANCHESTER CITY - REAL MADRID
Manchester City, çeyrek final rövanş karşılaşmasında Etihad'da Real Madrid'i konuk edecek. İki takım arasında İspanya'da oynanan maç büyük bir heyecana sahne olmuş ve 3-3 sona erdi.
Manchester City ile Real Madrid arasında saat 22.00'de başlayacak maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
İLK 11'LER
Manchester City XI: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland.
Real Madrid XI: Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Rodrygo, Vinicius, Bellingham.
BAHİSTA'NIN M.CITY-R.MADRİD TAHMİNİ İÇİN TIKLA!
TEKNİK ADAM GÖRÜŞLERİ
Pep Guardiola, Manchester City: "Bu tür maçlarda mücadele etmek için aç olmalıyız, doğru enerjiye ve taraftarımıza ihtiyacımız var. Bazen acı çekeceğiz çünkü 90 dakika boyunca üstünlük kurmak mümkün değil. Maksimum seviyede performans göstermeye hazırız"
Carlo Ancelotti, Real Madrid: "Bir hafta önce olanları göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacağız. Son maç berabereydi ve şimdi her şey olabilir. Sorun yaratmak için gerekli kaliteye sahip olduğumuza inanıyoruz"
BAYERN MUNIH - ARSENAL
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının diğer ayağında Bayern Münih, sahasında Arsenal'i konuk edecek. İki takım arasında Londra'daki ilk maç 2-2 sona erdi.
Allianz Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
İLK 11'LER
Bayern Münih XI: Neuer, Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui, Laimer, Goretzka, Sane, Musiala, Guerreiro, Kane.
Arsenal XI: Raya, White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu, Jorginho, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Havertz.
BAHİSTA'NIN B.MÜNİH-ARSENAL TAHMİNİ İÇİN TIKLA!
TEKNİK ADAM GÖRÜŞLERİ
Thomas Tuchel, Bayern Münih: "Her şeyimizi vermemiz gerekiyor. İlk maçta olduğu gibi tutkuya ve aynı taktiksel disipline ihtiyacımız var. Bu maçı gerçekten kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın bizi desteklemeye gelmesi ve bizi zorlaması son derece önemli. Arsenal'i yenebilmek için bu güce ekstra ihtiyacımız var."
Mikel Arteta, Arsenal: "Sezon boyunca tüm hazırlıklarımız Şampiyonlar Ligi içindi. Bu maçta yarı finale çıkmak için bir fırsatımız var. İnanılmaz bir yolculuk geçirdik. Bu kupaları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
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