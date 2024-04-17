Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler belli oluyor!

Bayern Münih XI: Neuer, Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui, Laimer, Goretzka, Sane, Musiala, Guerreiro, Kane.



Arsenal XI: Raya, White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu, Jorginho, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Havertz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı devam ediyor.Devler Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund'un yarı finale yükselmesinin ardından yarı finale çıkacak diğer ekipler bugünkü maçların ardından belli olacak.Manchester City, çeyrek final rövanş karşılaşmasında Etihad'da Real Madrid'i konuk edecek. İki takım arasında İspanya'da oynanan maç büyük bir heyecana sahne olmuş ve 3-3 sona erdi.Manchester City ile Real Madrid arasında saat 22.00'de başlayacak maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland.Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Rodrygo, Vinicius, Bellingham."Bu tür maçlarda mücadele etmek için aç olmalıyız, doğru enerjiye ve taraftarımıza ihtiyacımız var. Bazen acı çekeceğiz çünkü 90 dakika boyunca üstünlük kurmak mümkün değil. Maksimum seviyede performans göstermeye hazırız""Bir hafta önce olanları göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacağız. Son maç berabereydi ve şimdi her şey olabilir. Sorun yaratmak için gerekli kaliteye sahip olduğumuza inanıyoruz"Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının diğer ayağında Bayern Münih, sahasında Arsenal'i konuk edecek. İki takım arasında Londra'daki ilk maç 2-2 sona erdi.Allianz Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak."Her şeyimizi vermemiz gerekiyor. İlk maçta olduğu gibi tutkuya ve aynı taktiksel disipline ihtiyacımız var. Bu maçı gerçekten kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın bizi desteklemeye gelmesi ve bizi zorlaması son derece önemli. Arsenal'i yenebilmek için bu güce ekstra ihtiyacımız var.""Sezon boyunca tüm hazırlıklarımız Şampiyonlar Ligi içindi. Bu maçta yarı finale çıkmak için bir fırsatımız var. İnanılmaz bir yolculuk geçirdik. Bu kupaları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."